السفيرة الأمريكية في مصر: فخورون بإطلاق مبادرة لدعم الصحة النفسية

أكدت السفيرة الأمريكية في مصر، السيدة هيرو مصطفى، فخر بلادها بإطلاق مبادرة لدعم الصحة النفسية في مصر، مشيرةً إلى أهمية هذه المبادرات في تحسين حياة الأفراد وتعزيز فهم المجتمع لأهمية الصحة النفسية.

وأوضحت مصطفى، خلال كلمته في مؤتمر اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة مجتمعية قائمة على الدعم المتبادل والفهم، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة بين الشعوب.

وقالت السفيرة مصطفى: "نحن فخورون بوجودنا هنا لإطلاق هذه المبادرة التي تعكس التزامنا المستمر كشركاء وداعمين، ونهدف لمواصلة مشاركة رؤانا لدعم التوعية بالصحة النفسية."

أعربت عن تقديرها لجهود الولايات المتحدة وشركاتها التي تدعم الرعاية الصحية النفسية، لافتةً إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام الأمريكية تتعاون لتعزيز هذه الحملات عبر منصات متعددة، من أجل تثقيف الجمهور ومشاركة قصص الصمود والتعافي، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة والمناقشة الصريحة لتحدياتهم النفسية.

وفي ختام كلمتها، أثنت السفيرة مصطفى على جهود الولايات المتحدة في دعم مبادرات الصحة النفسية، وكذلك مساهماتها في تعزيز المبادرات السكنية هنا في مصر، مشيدةً بالشركات الأمريكية التي تضع رفاهية وصحة المرضى وعائلاتهم على رأس أولوياتها.

وأعربت عن تطلعها للعمل مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق خطوات مؤثرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للجميع.