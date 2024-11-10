رئيس جامعة الأقصر: الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في فعاليات انطلاق النسخة الـ 12 من المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه جامعة طيبة التكنولوجية على مدار يومين تحت شعار "تضافر العقول لبناء مستقبل آمن"، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر وبات له بصمة ووجود في كل المجالات تقريباً، وتعتمد عليها كافة المؤسسات والشركات، مشيرةً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي لاقت خلال الفترة الأخيرة إقبال كبير من طلاب الجامعات، كما اتجهت المؤسسات التعليمية إلى التوسع في هذه التخصصات لإعداد طلاب يلبون متطلبات سوق العمل.

وأضافت رئيس جامعة الأقصر: أن الذكاء الاصطناعي يعطى الأنظمة والأجهزة القدرة على محاكاة العقل البشري بالإضافة إلى أداء مهام معقدة مثل الاستنتاج والتعلم واتخاذ القرارات، مما يتيح لنا استخدام الأنظمة الحاسوبية لفهم وتفسير البيانات والمعلومات بطرق متقدمة جداً.

المؤتمر يسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

ويعد المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الباحثين والعلماء والمهنيين في مختلف التخصصات على مستوى العالم، وتنظمه معامل التأثير العربي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية؛ جامعة Zhejiang بالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة.

حضر انطلاق المؤتمر، كل من، الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صابرين عبدالجليل، القائم بعمل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر السابق، ولفيف من رؤساء الجامعات الدولية المختلفة.

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