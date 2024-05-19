ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

يعاني من مرض نفسي.. سوداني ينهي حياته قفزا من الطابق الثالث بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى سوداني يعاني من مرض نفسي حياته قفزا من الطابق الثالث بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سوداني به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن العثور على جثة النيابة العامة قسم شرطة أول الشيخ قفزا من الطابق الثالث قسم شرطة أول الشيخ زايد مديرية امن الجيزة مباشرة التحقيقات قسم شرطة أول سقوط شخص