يعاني من مرض نفسي.. سوداني ينهي حياته قفزا من الطابق الثالث بالشيخ زايد

أنهى سوداني يعاني من مرض نفسي حياته قفزا من الطابق الثالث بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سوداني به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.