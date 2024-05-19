جهاز المنتخب يتابع مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

قرر جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والجهاز المعاون التواجد استاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وذلك لمتابعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمباراتي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

يستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.