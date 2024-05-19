إخماد حريق اندلع داخل مدرسة إعدادية في البدرشين

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل غرفة بها أخشاب داخل مدرسة إعدادية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة إعدادية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة ملحقة بالمدرسة بها أخشاب وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.