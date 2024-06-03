تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بخطف طفل وقتله بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 11 سنة، وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص، لجلسة يوم 9 يوليو المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي والمحامي.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة، عامل، قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، حيث استدرجه إلى منزل وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه على عنقه كاتما لأنفاسه حتى أفقده الوعى، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته، وشنقه بحبل قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه فى ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه، حيث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير، فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفًا - الخالي من الشهود، وأبعده لمكان قصي عن بيئته.

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجنى عليه، والذى يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ فى التردد يوميًا على مسكنه، واللهو مع المجنى عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه، لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه اتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه.