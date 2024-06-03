محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بمركزى شبين الكوم والشهداء

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.



وأشار محافظ المنوفية، إلى استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق شبين الكوم – طنطا ( قطاع كفر طنبدي ) حيث جاري ضع الطبقة الإسفلتية النهائية تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، كونه طريق هام وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية.



وفي مركز ومدينة الشهداء أوضح ابوليمون، استمرار أعمال صب الطابق الارضي للسوق الحضاري متعدد الطوابق "مول تجاري" بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد ،والمقام على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة ، كما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق ترعة السمسمية تمهيداً لاعمال الرصف.



كما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع طلعت حرب بداية من تقاطع شارع الجلاء وحتى شارع المدارس بطول 300م ، بمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير التي تتم بشوارع المدينة.