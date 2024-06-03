محافظ مطروح يبحث جهود خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الإجراءات التي تمت بشأن جهود الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة حفر الباطن التابعة لمركز ومدينة الحمام.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد الستاوى ممثل معهد بحوث المياه الجوفية، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح يستعرض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى للحلول المقترحة لحل المشكلة



حيث تم استعراض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى للحلول المقترحة لحل المشكلة، والتى تتم على مرحلتين على أن يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعى تكلفة المرحلة الأولي وتتحمل محافظة مطروح المرحلة الثانية من الحل؛ وفقا لما تم التوافق عليه بين محافظة مطروح وقطاع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، حيث قامت محافظة مطروح بتكليف معهد بحوث المياه الجوفية لتنفيذ عملية خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن - مدينة الحمام - مطروح، وطبقا لما تم عرضه تم نهو المرحلة الأولى والاستكشافية لحل المشكلة، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة وممهدة للبدء في المرحلة الثانية والتى ستتكفل بتمويلها محافظة مطروح.



محافظ مطروح يوجه بسرعة إعداد المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات المطلوبة للمرحلة الثانية

وعقب استعراض كافة خطوات المرحلة الأولى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إعداد المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات المطلوبة للمرحلة الثانية من الحل.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للقائمين على المشروع من معهد بحوث المياه الجوفية ومديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

محافظ مطروح يبحث جهود الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن

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