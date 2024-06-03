بعد تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.. التنسيقية: نتمنى اختيار أفضل الكفاءات

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوفيق والسداد في تحمل المسؤولية، واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصري وآماله.

كما توجهت التنسيقية بالشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام الماضية، وتحملهم المسؤولية في فترات مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، داخليا وخارجيا ، بالإضافة الي تحديات الأمن القومي ، للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان .

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تقديم استقالته من الحكومة، بتشكيل مجلس وزراء جديد، قائم على الكفاءات والخبرات وقادر على تحقيق التطور المرجو لإدارة المرحلة القادمة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وذلك بعدما استقبله الرئيس السيسي اليوم.

ونظمت مواد الدستور المصري، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل ما يخص تشكيل الحكومة وخطواتها.