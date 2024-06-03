"فرقة الموت".. أحمد عز يتربع على قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

يشارك الفنان أحمد عز في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلمين "ولاد رزق 3 و فرقة الموت"، كما يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد إمام وأحمد فهمي، تفصلنا أيام قليلة عن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، التي ينتظرها الجمهور بلهفة حيث تتنوع القائمة بين الكوميديا والأكشن والرومانسي.

تعرض "البوابة نيوز" قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في هذا التقرير

“ ولاد رزق 3”

يعرض فيلم "ولاد رزق 3" في موسم عيد الأضحى 2024، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

"اللعب مع العيال"

يشارك الفنان محمد إمام في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلم "اللعب مع العيال"، مع كل من؛ باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يناقش فيلم "اللعب مع العيال" قصة شاب يتعرض لعدد كبير من الأزمات والمواقف الصعبة و تقلب حياته رأسًا على عقب في إطار كوميدي.

"أهل الكهف"

يخوض الفنان خالد النبوي المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني في فيلم "أهل الكهف" الذي تدور قصته حول عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" كل من؛ غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

"عصابة المكس"

يعرض فيلم "عصابة المكس" ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

العمل من تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبو السعود وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، إنتاج هشام عبد الخالق.

"فرقة الموت"

يُعرض أيضًا للفنان أحمد عز في موسم عيد الأضحى بفيلم "فرقة الموت"، مع كل من؛ آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد علاء الديب، ويقدم الفنان أحمد عز شخصية ضابط، في إطار أكشن تشويقى وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.

فيلم "الجواهرجي"

يشارك الفنان محمد هنيدي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "الجواهرجي"، الذي يشهد عودته مرة أخرى مع الفنانة منى زكي، بعد ابتعاد دام حوالي 25 عامًا، من آخر تعاون سينمائي كان بينهما في "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويشارك في بطولة هذا الفيلم: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.