الشهادة الإعدادية.. “تعليم القاهرة” تناقش تقدير درجات امتحان اللغة الإنجليزية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورشة عمل للتأكيد على ضوابط و آليات التصحيح لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الاعدادية .

وناقشت غالية عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية اليوم، مع الموجهين الأوائل لمادة اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية.

وجاءت ورقة الأسئلة واضحة من حيث الطباعة موزعة على صفحتين متقابلتين ولا يوجد أخطاء فى الطباعة.

وشملت الأسئلة جميع جزئيات المنهج وكانت متنوعة تقيس كل مجالات المعرفة من تذكر وفهم وتطييق وقياس القدرات العقلية طبقا لمواصفات الورقة الإمتحانية.

وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.

وأكدت على ضرورة الإلتزام بتعليمات تقدير درجات الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، الآتي:



_ عملية التقدير هى مسئولية الموجه الأول كليا وجزئيا.

_ الإجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

_ إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير.

_ ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

_ المتابعة المستمرة لأداء المصحيحين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير.

_الاطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الالتزام الكامل به وبتوزيع الدرجات وقواعد التقدير خاصة الأسئلة المقالية.

_ التقدير بالقلم الاحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الاحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة مع التوقيع بالإسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

_ التأكيد على وضع جزئيات درجة إجابة السؤال فى مكان خالى من الكتابة وتكتب الدرجة الكلية بسط ومقام.

_ يقوم المراجع بمراجعة الأظرف التى تم تقديرها مع التوقيع على كل ظرف بما يفيد إتمام عملية المراجعة.

_التحقق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقاً لنموذج الإجابة والتأكيد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب ( متروك) وليس ( صفر) فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ.