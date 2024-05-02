"تعليم القاهرة" تكشف طريقة أداء وتصحيح امتحانات أولى وثانية ثانوي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة أيمن موسى مدير المديرية، الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بحضور مديري الادارات التعليمية والوكلاء وقيادات الديوان.

وجاءت أبرز التوجيهات والتعليمات، كالآتي:

التنبيه المشدد على الإلتزام بمواعيد عقد الامتحانات بدءاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ وعدم عقد أية إمتحانات خارج المواعيد المحددة.

يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى على أن يشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحى (التابلت) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% يمتحنها الطالب بنظام بوكلت الثانوية العامة.

يلتزم الموجهون من واضعي أسئلة الامتحانات بوضع الأسئلة الامتحانية في الأجزاء المقررة من المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

تحميل أسئلة الامتحانات على منصة الامتحانات بذات ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من قبل المديرية مع توفير فرد أمن بكل إدارة فى مقر وضع الأسئلة مصاحب لموجه أول المادة ومسئول التطوير التكنولوجى أثناء رفع الإمتحان على المنصة.

توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى

إلكترونى ) هو زمن الإمتحان لكل مادة .

التشديد على أن يكون مدير المدرسة هو رئيس اللجنة الصباحية والمسائية مع التأكيد على تواجد أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة من خلال الفترتين للتعامل مع المشكلات التي قد تطرأ أثناء تأدية الطلاب للإمتحان الإلكترونى وتحديد البديل المناسب الذى سوف يتم تطبيقه من بداية الامتحان.

يكون الامتحان الورقي لطلاب المنازل هو ذات الامتحان الإلكترونى مع إعادة توزيع الدرجة الكلية، للمادة على أسئلة الامتحان لطلاب المنازل (نظراً لعدم وجود درجات أعمال سنة لهم ).

يعد الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكتروني الا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

التشديد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

التنبيه على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الإمتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الإمتحان الإلكتروني) هوذات الإمتحان الإلكترونى .

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد إقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة (وكما هو متبع في الأعوام السابقة ) .

ممنوع منعا باتا إصطحاب التليفون المحمول أو كاميرات التصوير أو أى وسائل أخرى داخل اللجان، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش .

يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة فى سرية تامة أسوة بماتم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب ( إلكتروني / ورقى ) في آن واحد.

في حالة وجود أكثر من مادة امتحانية فى اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء إمتحان المادة الاولى، يحق له أداء الإمتحان فى المادة الثانية لذات اليوم .

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لإعمال سير الإمتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكترونى ورقى) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لإعمال الإمتحانات لضمان سرية الامتحان.