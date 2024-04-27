محمد شريف أساسيًا مع الخليج أمام النصر في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم السبت، نظيره النصر على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك محمد شريف أساسيًا في تشكيل الخليج في مباراته ضد النصر، حيث يقود الهجوم بجانب خالد ناري وفواز ألتريس.

سجل محمد شريف 4 أهداف وصنع هدفًا آخرًا في 26 مباراة شارك بها مع الخليج في بطولة الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

يحتل فريق الخليج المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يأتي النصر في وصافة الترتيب بـ68 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد الخبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: منصور حمزي - نايف مسعود - إيفو رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فواز ألتريس.