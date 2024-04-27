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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة (فيديو وصور)

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة
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واصلت القوات المسلحة المصرية، الإعداد والتجهيز اليومى لشحنات المساعدات الإنسانية والتى تضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوى بالمناطق المخططة شمال القطاع.

يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وتشهد سماء غزة إسقاطاً يومياً لعشرات الأطنان من الإحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوى الممتد منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجيستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البرى بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصرى ضمن المبادرات الانسانية لمؤسسات المجتمع المدنى للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم.

 


 

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