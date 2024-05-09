هل لديك ميول للخيانة أم للوفاء؟.. اعرف الإجابة من برجك

تعتبر الخيانة من الصفات السلبية التي لا ينبغي لأحد أن يتحلى بها، ولكن هناك من يظهر تلك الصفة برغم أن الجميع ينكرها ولا يتمنى تواجدها. ومن الملاحظ أن هناك أشخاص يتصفون بها بسبب طبيعتهم، وبالتالي، فكما تختلف الأشخاص في درجة تواجدها فيهم، تختلف الأبراج أيضًا وفقًا لميلها للخيانة والاخلاص، ودرجة ذلك.

وتؤكد الدكتورة منى أحمد، خبيرة الأبراج، أنه كما يختلف الأشخاص في تحليهم بالخيانة، فقد يختلفون أيضًا في الأبراج من حيث ميلها للخيانة، ولهذا السبب قسمتها إلى فئات تنوعت بين النارية والترابية والهوائية والمائية.

وتضيف قائلة إن الأبراج تختلف نسبيًا في الطبائع من حيث درجة ميلها للخيانة والاخلاص. فالأبراج النارية تطبع بالاخلاص، لكن ذلك لا يمنعهم من الاتصاف بالخيانة في حالات التهور وعدم الصدق مع الشريك. وفيما يلي تصنيف لمواليد الأبراج بناءً على ميولهم للخيانة والاخلاص:

الأبراج النارية:

تطبع بالاخلاص، ولكن ذلك لا يمنعهم من الاتصاف بالخيانة في حالات التهور وعدم الصدق مع الشريك.

مواليد الأبراج الترابية:

يميلون إلى الوفاء والانتماء، ويتصفون بالأخلاص لأحبائهم، لكنهم قد يخونون شريكهم إذا شعروا بظلم الطرف الآخر لهم وعدم اهتمامه بهم.

الأبراج الهوائية:

تميل إلى الخيانة، ويعود ذلك إلى عدم اهتمام الشريك بهم وعدم تقديرهم لهم.

الأبراج المائية:

مخلصون بشرط وجود تبادل في العلاقة، أي أخذ وعطاء، وإذا لم يتحقق الحب المتبادل والتبادل المتبادل في العلاقة، قد يميلون للخيانة.