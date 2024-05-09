28 مايو.. كلوب يودع ليفربول في حفل ضخم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، موعد حفل وداع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

وينظم ليفربول حفلًا ضخمًا لوداع كلوب مدرب الفريق، بعد سنوات طويلة من الإنجازات والبطولات وكسر الأرقام القياسية.

ويقام الحفل يوم 28 مايو الجاري بمدينة ليفربول، بتواجد العديد من النجوم الرياضيين والفنانين، في ليلة ستكون مليئة بالعواطف والذكريات.

وتبدأ فعاليات الحفل، الذي يتسع لـ9 آلاف مقعد، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشمل عرضًا لأبرز لحظات كلوب مع ليفربول، إلى جانب فعاليات ترفيهية كبرى، وجلسة أسئلة وأجوبة مع بيتر ماكدويل المذيع الداخلي لملعب أنفيلد معقل الريدز.

ووجه كلوب رسالة إلى جماهير ليفربول عبر موقع النادي الرسمي، قال فيها: «ستكون ليلة خاصة للغاية، مع مشاركة الكثير من الذكريات الرائعة والموسيقى الرائعة، أتطلع حقًا لقضائها مع الجماهير، القلب النابض لهذا النادي الرائع والفريد من نوعه».

وقد حدد النادي الإنجليزي سعر التذاكر للجماهير بـ37 جنيه إسترليني، ليتبرع العريق البريطاني بجميع عائدات بيعها لمؤسسة ليفربول الخيرية.

إنجازات كلوب مع ليفربول

ويعد توديع كلوب بمثابة حدث تاريخي بالنسبة لجماهير ليفربول، حيث قاد حمر الميرسيسايد خلال 9 سنوات إلى تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

وخاض فريق ليفربول تحت قيادة كلوب 439 مباراة، حقق خلالها الفوز في 263، وتعادل في 80، وخسر في 96 أخرى.

ونشبت مشادة ساخنة بين يورجن كلوب ونجم فريق ليفربول محمد صلاح في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثارت الجدل بشكل كبير في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.