بوتين: التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أولوية قصوى بالنسبة لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعد أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

وقال الرئيس الروسي -خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دولة لاوس ثونجلون سيسوليث في موسكو- "إن إحدى أولويات سياستنا الخارجية على المسار الآسيوي هي الشراكة الاستراتيجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا"، مُشيرًا إلى أنه بعد أن تولت لاوس رئاسة الرابطة، توسعت أجندة العمل المشترك بشكل أكبر.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أن البلدين تتعاونان بشكل وثيق وجيد على الساحة العالمية، وتحديدًا في إطار التعاون داخل منظمة الأمم المتحدة.

يُشار إلى أن رابطة دول "آسيان" هو اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تسريع التوسع الاقتصادي.