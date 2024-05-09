«تليجراف» البريطانية: أسترازينيكا تسحب لقاح كورونا وضحايا يروون مأساتهم

أعلنت شركة "أسترازينيكا" سحب لقاح كوفيد 19 الخاص بأكسفورد على مستوى العالم، وذلك بعد أشهر من اعتراف الشركة الدوائية العملاقة لأول مرة في وثائق قانونية بأن اللقاح يمكن أن يتسبب في آثار جانبية نادرة وخطيرة، وفقا لما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لم يعد بالإمكان استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي بعد أن سحبت الشركة طوعًا "ترخيص التسويق" الخاص به، موضحة أنه تم تقديم طلب سحب اللقاح في ٥ مارس ودخل حيز التنفيذ الثلاثاء، وسيتم تقديم طلبات مشابهة في الأشهر المقبلة في المملكة المتحدة وفي دول أخرى كانت قد وافقت على اللقاح، المعروف باسم Vaxzevria..

قرار سحب اللقاح يعني نهاية استخدام هذا اللقاح، الذي أشاد به رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ووصفه بأنه "انتصار للعلوم البريطانية"، كما يُنسب إليه الفضل في إنقاذ أكثر من ستة ملايين حياة.

وقالت أسترازينيكا، إن سحب اللقاح يرجع لأسباب تجارية، مشيرة إلى أن اللقاح لم يعد يُصنع أو يُورد، لأنه تم تجاوزه بواسطة لقاحات محدثة تتعامل مع المتغيرات الجديدة.

وتعرض Vaxzevria لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة بسبب آثار جانبية نادرة جدًا، تسبب جلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

واعترفت أسترازينيكا في وثائق قانونية مقدمة للمحكمة العليا في فبراير بأن اللقاح "يمكن أن يسبب TTS في حالات نادرة جدًا".

"TTS" وهو اختصار لمتلازمة التخثر مع قلة الصفائح الدموية، ارتبط بما لا يقل عن ٨١ حالة وفاة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى مئات من الإصابات الخطيرة.

وتواجه أسترازينيكا دعوى قضائية من أكثر من ٥٠ ضحية مزعومة وأقارب مفجوعين في قضية أمام المحكمة العليا.

لكن أسترازينيكا أصرت على أن قرار سحب اللقاح ليس مرتبطًا بالقضية القانونية أو اعترافها بأنه يمكن أن يسبب TTS، وذكرت أن التوقيت مجرد مصادفة.

وقالت الشركة في بيان: "نحن فخورون جدًا بالدور الذي لعبه Vaxzevria في إنهاء الجائحة العالمية، وفقًا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ أكثر من ٦.٥ مليون حياة في السنة الأولى من استخدامه وحدها وتم توزيع أكثر من ٣ مليارات جرعة عالميًا.

وأشارت إلى أنه تم الاعتراف بجهودنا من قبل الحكومات حول العالم، وتعتبر عنصرًا حيويًا في إنهاء الجائحة العالمية، مع تطوير العديد من لقاحات كوفيد-١٩ المتنوعة، أصبح هناك فائض من اللقاحات المحدثة. أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على Vaxzevria، الذي لم يعد يُصنع أو يُورد، ولذلك قررت أسترازينيكا بدء سحب تراخيص التسويق لـ Vaxzevria في أوروبا.

وأخبرت التليجراف أن الشركة ستسحب تراخيص التسويق في بلدان أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث لديها موافقة تنظيمية، ولم تحصل أسترازينيكا أبدًا على الموافقة لاستخدام اللقاح في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة: "سنشارك مع الهيئات التنظيمية عالميًا لبدء سحب تراخيص التسويق لـ Vaxzevri، حيث لا يُتوقع وجود طلب تجاري مستقبلي على اللقاح".

وأوقفت الحكومة البريطانية إلى حد كبير استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بحلول ٢٠٢١، بحلول ذلك الوقت كانت قد قدمت حوالي ٥٠ مليون جرعة في المملكة المتحدة، وتم استبداله في المملكة المتحدة بلقاحات فايزر وموديرنا قبل حملة التعزيز الشتوية في نهاية ٢٠٢١.

وقال ماركو كافاليري، رئيس اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المسئولة عن سلامة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، لوسائل الإعلام الإيطالية: "سيتم سحب ترخيص لقاح Vaxzevria المضاد لكوفيد من قبل أسترازينيكا، وبدأت العملية رسميًا مع المفوضية الأوروبية، هذا يتماشى مع التوقعات بسحب اللقاحات غير المستخدمة والمحدثة، حسب توجيهنا".

وأضاف كافاليري إنه يتوقع سحب جميع اللقاحات "أحادية النمط" - التي تتعامل فقط مع سلالة ووهان الأصلية - في الوقت المناسب. وقبلت أسترازينيكا أن اللقاح يمكن أن يسبب TTS في وثيقة قانونية في فبراير من هذا العام لا يُعرف الآلية السببية لذلك.

ويجادل محامو المدعين في القضية القانونية بأن العقار تسبب في نقص الصفائح الدموية الناتج عن اللقاح مع التخثر (VITT) - وهو نوع فرعي من TTS - وأنه لم يكن آمنًا كما كان يجب أن يكون، وأصرت أسترازينيكا دائمًا على أن "سلامة المرضى هي أولويتها القصوى".

وقالت الشركة: "من خلال الأدلة من التجارب السريرية والبيانات الواقعية، أظهر لقاح أسترازينيكا-أكسفورد باستمرار ملف أمان مقبول، وصرحت الهيئات التنظيمية حول العالم باستمرار بأن فوائد اللقاح تفوق مخاطر الآثار الجانبية النادرة جدًا".

لكن كيت سكوت، التي تعرض زوجها جيمي لإصابة دماغية دائمة بعد تلقيه اللقاح، والذي كان أول شخص في المملكة المتحدة يرفع دعوى قانونية، قالت: "إن سحب لقاح أسترازينيكا كوفيد من الاستخدام في المملكة المتحدة أو أوروبا، وسرعان ما في باقي العالم، يعني أنه لن يعاني أي شخص آخر من هذه الآثار الجانبية الرهيبة.

وأضافت، يقولون إنها لأسباب تجارية، ولكن ربما لأنها لم تعد تُعتبر ضمن معايير الأمان المقبولة، مع وجود ٤٤٥ حالة مؤكدة من VIT، ٨١ منها قاتلة في المملكة المتحدة وحدها".

وقال سكوت، ٤٧ عامًا، وهو أب لطفلين اضطر إلى التوقف عن العمل: "هذه أخبار جيدة، لكنني دائمًا أتمنى لو أنهم أوقفوا اللقاح في المملكة المتحدة بعد أول حالة، كما فعلوا في دول أخرى كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح، ولن أعاني بالطريقة التي أعاني بها الآن".

ويعمل البرنامج، الذي تديره الحكومة، على دفع التعويضات للضحايا، ولكن وُصف بأنه غير كافٍ، مما دفعهم إلى رفع دعاوى مدنية منفصلة ضد أسترازينيكا، والتي تعارضها شركة الأدوية.

