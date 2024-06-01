بلجيكا تدين محاولات إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

أدانت بلجيكا، اليوم السبت، محاولات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ منظمة إرهابية ورفع الحصانة عن موظفيها.

وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب - في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" - "تدين بلجيكا محاولات البرلمان الإسرائيلي تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية ورفع الحصانة عن موظفيها"، مؤكدة أن أنشطة الأونروا تعتبر ضرورية للفلسطينيين في مواجهة الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الكنيست كان قد أقر بقراءة أولية مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "منظمة إرهابية" وتم تمرير مشروع القانون نهاية مايو الماضي، ويسعى مشروع القانون لالغاء الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا حاليا.

وفي وقت لاحق، توصلت مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم الادعاءات بأن مئات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لشؤون الفلسطينيين كانوا أعضاء في منظمات إرهابية.