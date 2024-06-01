ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنائس زويلة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.. غدًا

دعوة
دعوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل كنائس زويلة الأثرية في حارة زويلة بحى الجمالية مساء الأحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، وشريكه فالخدمة الرسولية الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وحضور لفيف من كبار المسئولين بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والصحفين.

ومن المقرر أن يجرى خلال الاحتفالية الإعلان عن بردية أثرية تعود للقرن الرابع الميلادي، تحدد مسار العائلة المقدسة بدقة، ومدة جلوسهم يومين في زويلة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

كنائس زويلة الأثرية حارة زويلة حي الجمالية رحلة العائلة المقدسة قداسة البابا تواضروس الثاني الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة