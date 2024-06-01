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الأحد 02 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول أمريكي: نتنياهو قد يضع العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، قول مسئول أمريكي، أنه من الممكن أن يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين ولكن رده الأولي "كان مشجعًا".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن “تقديراتنا أن الرد الإسرائيلي الأوّلي الذي هوجم فيه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يأت من دائرة نتنياهو مباشرة”.

وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، رسالة مفادها، أن “الوقت ينفد وربما هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذوينا”.

 

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