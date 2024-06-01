مسئول أمريكي: نتنياهو قد يضع العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، قول مسئول أمريكي، أنه من الممكن أن يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين ولكن رده الأولي "كان مشجعًا".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن “تقديراتنا أن الرد الإسرائيلي الأوّلي الذي هوجم فيه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يأت من دائرة نتنياهو مباشرة”.

وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، رسالة مفادها، أن “الوقت ينفد وربما هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذوينا”.