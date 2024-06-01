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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء البرلمان لبحث مطالب المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها. وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

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IMG-20240601-WA0106
IMG-20240601-WA0108
IMG-20240601-WA0108
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللقاء الأسبوعي طلبات المواطنين