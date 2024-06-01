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الأحد 02 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعًا للتحضير لسفر بعثة مصر الأولمبية باريس 2024

اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية
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عقدت اليوم، اللجنة التنفيذية والمكونة من قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختصة وأعضاء الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، وذلك لمتابعة كافة التفاصيل والتجهيز للاجتماع الرسمي للبعثة المصرية والذي سيجرى عقدة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء الجهاز التنفيذي.
وقد ناقشت اللجنة التنفيذية الانتهاء من عمل التأمين على حياة جميع أفراد البعثة المصرية الرسمية منً خلال شركة أليانس للتأمين ، كما جرى التطرق الي تحديد موعد استلام الملابس الرسمية للبعثة المصرية والتي جرى توفيرها بالمجان كاملة من شركة بوما وكونكريت والتي من المنتظر ان يتم استلامها الأسبوع المقبل.

اللجنة التنفيذية بعثة مصر الاولمبية باريس 2024 احمد محمدي