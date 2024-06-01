ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فيفي عبده لـ البوابة نيوز: أعيش مستورة من غير شغلي في مجال الفن

النجمة فيفي عبده
النجمة فيفي عبده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لم تتأثر مادياً من قلة ظهورها وابتعادها عن الفن خلال هذه الفترة، وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: الحمدلله أعيش مستورة حتى دون عملي في مجال الفن في الوقت الحالي.

وأكدت: أنا قدمت تاريخا فنيا طويلا، ورقصت لملوك العالم أجمع ولا يشغلني التواجد كل عام سواء في الدراما أو السينما وكل ما يهمني هو الحفاظ علي ما قدمته عبر تاريخي الفني.

وتابعت: أقولها دون أي خجل منذ صغري، مررت بظروف مادية صعبة للغاية، لكنى تحديت الجميع، وبنيتُ نفسي بنفسي وفي بداياتي ليس هناك أحد وقف بجانبي، وكان يد العون لي سوى ربنا سبحانه وتعالي، وتحمَّلت العديد من الصعوبات لكني أصررت أن أكون فيفي عبده بمفردي، وأصبحت بفضل الله ودعوات أمي لي".

فيفي عبده البوابة نيوز لم تتأثر ماديا أعيش مستورة