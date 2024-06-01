فيفي عبده لـ البوابة نيوز: أعيش مستورة من غير شغلي في مجال الفن

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لم تتأثر مادياً من قلة ظهورها وابتعادها عن الفن خلال هذه الفترة، وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: الحمدلله أعيش مستورة حتى دون عملي في مجال الفن في الوقت الحالي.

وأكدت: أنا قدمت تاريخا فنيا طويلا، ورقصت لملوك العالم أجمع ولا يشغلني التواجد كل عام سواء في الدراما أو السينما وكل ما يهمني هو الحفاظ علي ما قدمته عبر تاريخي الفني.

وتابعت: أقولها دون أي خجل منذ صغري، مررت بظروف مادية صعبة للغاية، لكنى تحديت الجميع، وبنيتُ نفسي بنفسي وفي بداياتي ليس هناك أحد وقف بجانبي، وكان يد العون لي سوى ربنا سبحانه وتعالي، وتحمَّلت العديد من الصعوبات لكني أصررت أن أكون فيفي عبده بمفردي، وأصبحت بفضل الله ودعوات أمي لي".