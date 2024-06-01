الأردن يُدين محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف "الأنروا" منظمة إرهابية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، إن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأنروا واغتيالها سياسيًا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المُحتلة.

وأكد، الولاية الممنوحة لــ (الأنروا) وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للوكالة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.