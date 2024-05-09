واشنطن ترفض بشكل واضح أي عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية

أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تر أية مؤشرات على قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبرى في رفح الفلسطينية، وأن الولايات المتحدة ترفض بشكل واضح أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر -في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس- إن الإدارة الأمريكية جمدت شحنة أسلحة واحدة لإسرائيل، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم مراجعة الشحنات الأخرى على ضوء العمليات العسكرية.

وأضاف أن تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لن يؤثر على نتائج تقرير الأمن القومي الذي يتم العمل عليه الآن ويقيم استخدام إسرائيل وغيرها للأسلحة الأمريكية، وأشار إلى أن الحرب في غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسائر كبيرة في الأرواح، وأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستضعف موقف إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل الانخراط مع إسرائيل في دراسة التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح الهدنة، مشيرا إلى أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية بدلا من عملية عسكرية كبيرة.

ولفت ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خيارات بديلة في رفح الفلسطينية للحد من سقوط المدنيين.