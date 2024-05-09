شاهد.. تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس، للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة، وكان من أبرز الحضور في المؤتمر الصحفي، كل من إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين،

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز الثقافي النمساوي، والمعهد الثقافى الفرنسي.