صرخة أخيرة ".. مسن يقـ تل جارته المطلقة ويقطعها ويلقى أشلاءها للكلاب

أقدم مسن على قتل جارته المطلقة وقطع جسدها والقاء جزء منه للكلاب واحتفظ بالجزء الآخر فى ثلاجته بمنطقة النهضة بالقاهرة .



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أخطارا من قسم شرطة النهضة مفاده تلقيه بلاغا من عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة بجوار صندوق قمامة للكلاب

بعمل التحريات تبين أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها .

واضافت التحريات ان أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام ، وقال المبلغ أن شقيقته منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

وقالت ابنة الضحية أن والدتها طلبت منها يوم اختفائها النظر من البلكونة يعد نزولها،لكنها سمعت بعدها صرختها واختفت عن الأنظار، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارها بسبب خلافات بينهما، كما عثر على أجزاء من الجثة داخل ثلاجة المتهم ،وبأعداد الاكمنة اللازمة تم القبض عليه،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.