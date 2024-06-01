حبس شخصين في سرقة المساكن بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من المساكن وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بسرقة المساكن وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف علي شريكه صاحب محل ، وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبمواجهتهما اعترفوا، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من المساكن، وإعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.