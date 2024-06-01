الأهلي يحدد 8 ملايين دولار لبيع محمد عبدالمنعم وينتظر عرضا رسميًا من موناكو

ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول عرضا رسميا من نادي موناكو الفرنسي لضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول ركة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواجد وفد من نادي موناكو الفرنسي في القاهرة خلال الأيام الماضية لمتابعة محمد عبدالمنعم خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي بعدما تابع مسئولو النادي الفرنسي قبل دفاع الأهلي والمنتخب في الفترة الماضية.

موقف الأهلي من رحيل محمد عبدالمنعم

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن النادي الأهلي ينتظر وصول عرضا رسميا من موناكو خلال الساعات المقبلة لمناقشتى ودراسته في ظل رغبة محمد عبدالمنعم في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي رصيدت 8 مليون دولار كمبلغ مبدئي لبيع محمد عبدالمنعم في “الميركاتو الصيفي” وقد يتم تخفيض المبلغ إلى 6 مليون دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل المدافع الدولي في الانتقالات المقبلة خاصة أن عقد اللاعب مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

محمد عبدالمنعم يلمح للرحيل

كان محمد عبدالمنعم أثار حالة جدل بين جماهير الأهلي في الساعات الماضية بعدما نشر فيديو عبر حسابة على “إنستجرام” من احتفاله مع جمهور الفريق عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي وتتويج الأهلي باللقب وعلق عليه :سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء.

وأثارت الواقعة حالة جدل بين جمهور الأهلي حيث فسر البعض أن محمد عبدالمنعم اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

بديل محمد عبدالمنعم

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب يوسف أيمن، مدافع نادي الدحيل القطري، والذي يحمل الجنسية القطرية ولكنه من أصول مصرية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي تواصلت لاتفاق لضم اللاعب صاحب الـ25 عاما على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد نهاية عقده.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن يوسف أيمن كان يلعب في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل ان يسافر لقطر وينضم لأحد الأكاديميات في الدوحة ومنها انضم لصفوف الدحيل وحصل على جواز سفر رياضي لتمثيل قطر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر .

وقال الإعلامي القطري محمد الكعبي المذيع بقناة الكأس القطرية إن يوسف أيمن لاعب منتخب قطر ونادي الدحيل أصبح قريب جدًا من الانتقال للأهلي المصري.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدافع سوبر خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب محمد عبدالمنعم لاعب الفريق من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعدما نشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهو يحتفل مع جماهير النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلق قائلا: سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرًا لكم على كل شيء.