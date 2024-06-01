نفاد حصص المخابز بكفر الشيخ في أول أيام الزيادة الجديدة لسعر رغيف العيش

بالرغم من زيادة أسعار رغيف العيش من 5 قروش إلي 20 قرشاً، وخوف أصحاب المخابز بمحافظة كفر الشيخ، من ضعف أقبال المواطنين علي شرائه بالسعر الجديد، إلا أنهم فوجئوا بأقبال كبير من المواطنين بالمحافظة حتي نفذت الحصة تماماً.

ويقول محمد صديق صاحب مخبز بعزبة عثمان بكفرالشيخ ، فوجئنا بجموع المواطنين يتوافدون قبيل الفجر، حتي نفذت الحصة قبل الثامنة صباحاً .

ويضيف أحمد الصاوي صاحب مخبز بدفريه، أن المواطنين تكدسوا أمام المخبز في الساعات الأولى من الصباح، علي خلاف المتوقع، وأضطررنا بسبب الزحام لغلق الباب والتعامل من الشباك، حتي أن مواطنين حضروا في الصباح الباكر وفوجئوا بنفاذ الكمية .

وتقول هند محمود ، مواطنة من قرية الحمراوي، أنه بالرغم من ارتفاع سعر رغيف العيش المدعم لـ3 أضعاف إلا أنه يظل ملاذ الفقراء ومحدود الدخل، لأن البديل الخبز الحر أغلي 5 أضعاف وأقل وزناً.

ويتابع فؤاد حسن ، مواطن من مدينة كفر الشيخ ، أنه أشتري حصته 15 رغيف بـ3 جنيه، بالرغم أنه كان يشتريها ب75 قرش فقط ، ولكن مازال هذا الخيار أقل تكلفة بكثير من الخبز الحر فهو يحتاج إلى 30 جنيه لشراء نفس الحصة من المخابز الحرة .

وطالب مواطني كفرالشيخ، بتحسين جودة رغيف العيش، والرقابة على الوزن والمواصفات، بعد الزيادة الأخيرة .

فيما كشف مصدر بتموين كفرالشيخ، أننا فوجئنا بنفاذ الكميات وحصص الدقيق المقررة لمخابز كفرالشيخ ، ولم نتوقع أن يكون الأقبال بهذه الصورة الكبيرة، حتي أننا تلقينا مئات الأتصالات من المواطنين، بضرورة زيادة حصص المخابز، مؤكدًا أن اليوم السبت شهد تواجد مكثف من الرقابة التموينية بالمخابز .

محافظ كفر الشيخ تكثيف الحملات علي المخابز ومطابقة الوزن والمواصفات

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت قد شدد، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع إدارات التموين كل في نطاق مركزه، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لمتابعة الالتزام بالجودة المقررة والضوابط المحددة لوزن رغيف الخبز.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة حملات الرقابة علي المخابز ومتابعة عمل ماكينات الصرف لحصص الخبز لكل بطاقة تموينية، وتشكيل لجان للمرور على مخابز العيش البلدى المدعم ومراجعة حصص المخابز ومطابقة الأوزان وجودة الخبز المنتج واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على متابعة سير عمل المخابز ومنع أى تجاوزات قد تحدث تنفيذاًً لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصاً على مصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الحملات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة والحملات التفتيشية المفاجئة .

وتابع محافظ كفر الشيخ، الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إدارة تموين ببيلا، للتأكد من التزام المخابز بالجودة المقررة لرغيف الخبز المدعم، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر للتلاعب في وزن الرغيف للمخابز المخالفة.

لافتاً أن الحملات مستمرة علي جميع المخابز علي مستوي مراكز ومدن وقري وأحياء المحافظة من خلال فرق التفتيش المفاجئ لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري، ومفتشي التموين بمختلف الإدارات التموينية، مشدداً على إحكام الرقابة التموينية على أصحاب المخابز البلدية، لعدم التلاعب بوزن وجودة الرغيف، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بهدف توفير خبز جيد للمواطنين وفق الحصة المقررة لكل فرد على بطاقات التموين وهي 5 أرغفة يومياً بوزن 90 جراماً.

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