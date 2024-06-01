الكرة الإسبانية تتربع على عرش الشامبيونزليج.. ونصيب الأسد لريال مدريد

تتربع الكرة الإسبانية على عرش بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، البطولة الأكبر والأعرق فى القارة العجوز، مُنذ أن تم إنشاء البطولة لأول مرة في عام 1955، وكانت تحت مسمى "الكأس الأوروبية"، قبل أن تتحول لمسماها الحالى فى عام 1992.

حيث توجت الأندية الإسبانية باللقب القارى 19 مرة، فيما ظفرت الأندية الإنجليزية باللقب في 15 مناسبة، ومن بعدها أندية الدوري الإيطالي بـ 12 مرة.

وعلى الجانب الآخر تُعد الأندية الإيطالية الأكثر خسارة للقب، في 17 مرة، واحتلت أندية الليجا المرتبة الثانية من حيث الأكثر خسارة في النهائي في 11 مناسبة، بالتساوي مع الأندية الإنجليزية والتي هُزمت في النهائي في 11 مرة.

ويمتلك فريق ريال مدريد الإسبانى، نصيب "الأسد"، فى التتويج بلقب "الشامبيونز ليج" برصيد 14 لقبًا على مر التاريخ كأكثر ناد تتويجاً بالمسابقة منذ موسم 1956/1955، وبفارق 7 بطولات عن ميلان الأقرب له صاحب الـ 7 ألقاب.

بينما يُعد يوفنتوس أكثر نادٍ خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا، على مر التاريخ، بعد أن بلغ فريق السيدة العجوز النهائي في تسع مناسبات، خسر منها سبع نسخ وتوج بلقبين فقط.