كواليس مرعبة في مخيم البريج.. والعناية الإلهية تمنع مجزرة

كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل ماحدث في ليلة أمس الخميس في مخيم البريج، مؤكدًا أن الطيران الحربي الإسرائيلي ـ استهدف منزلين أحدهما في المنطقة الغربية للمخيم.

وأكد عبر القاهرة الإخبارية، أن هذا القصف أسفر عن إصابة طفلة بمنزل مجاور للمنزل المستهدف بشكل مباشر، بينما في بلوك 4 في مخيم البريج، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا يعج بالنازحين قدرت أعدادهم بـ50 فردا، وفق معلومات خاصة.

وأوضح أن العناية الإلهية هى التي منعت من انفجار الصاروخ، الذي أطلق باتجاه المنزل وإلا كنا أمام مجزرة جديدة ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن العمليات العسكرية مازالت متواصلة وتتسع رقعتها الجغرافية في مدينة رفح الفلسطينية، مع تقدم آليات القصف الإسرائيلي باتجاه الغرب ووسط المدينة.

وأضاف أن آليات القصف الإسرائيلي التي تمركزت في تل "زعرب"، الأيام الماضية، توجهت نحو الشمال تحديدا عندما يعرف بشارع البحر وهناك خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع جنود الاحتلال.

وتابع: "آليات الاحتلال قصفت حي السعودي وتل السلطان، غرب مدينة رفح حيث أشارت بعض المصادر بالدفاع المدني أن كثافة النيران تحول دون وصول طواقمها إلى عمق تلك الأحياء بسبب سيطرة نيران الاحتلال عليها".