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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سيدة اعترفت بسرقة مشغولات ذهبية في المطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المطرية ، اليوم السبت حبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة
 بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتها اعترفت بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط كل المسروقات المستولى عليها. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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