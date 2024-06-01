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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأجيل محاكمة كبابجي لاتهامه بقتل زوجته في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة كبابجي، لاتهامه بقتل زوجته إثر خلافات سابقة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد تسديد عدة طعنات لها برأسها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لجلسة بعد غد الإثنين، بناء على طلب دفاع المتهم للاطلاع والاستعداد والمرافعة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 22298 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4187 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود م ب"، 22 سنة، كبابجي، مقيم منشية الحرية بالقناطر الخيرية، لأنه في يوم 18 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،  قتل عمدا مع سبق الإصرار زوجته - المجني عليها دينا سيد عواد محمد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالسلاح المار بيانه استقرت برأسها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القناطر الخيرية محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتل عمد