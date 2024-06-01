مجلس الذهب العالمي: الصين تضيف 29 طنا للاحتياطي خلال 2024

كشف تحليل فني لجولد بيليون، عن الطلب الفعلي على الذهب فوفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر مارس إلى 16 طن، مما يدل على أن البنوك المركزية اشترت 290 طنًا في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام.

واضاف تحليل جولد بيليون ، بينما أعلن البنك المركزي الصيني عن مشترياته من الذهب خلال شهر ابريل والتي بلغت 2 طن وهو أبطأ ارتفاع في مشتريات البنك منذ أن استأنف المركزي الصيني الإعلان عن مشتريات الذهب في نوفمبر 2022.

يبلغ إجمالي احتياطيات الصين الرسمية من الذهب الآن 2264 طن، وتمثل 4.9% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق للذهب.

وأوضح تقرير جولد بيليون ، أنه وفقا لمجلس الذهب العالمي جمعت الصين حتى الآن في عام 2024 ما يصل إلى 29 طنا من الذهب، وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية زادت حيازات الذهب بمقدار 316 طنًا أو 16٪.