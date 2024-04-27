النيابة تحقق في مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة بوادي حوف

تباشر النيابة العامة التحقيقات، في واقعة من مصرع طفل يدعي كمال، 13 سنة، داخل حمام سباحة، بمنطقة وادي حوف، التابعة لقسم شرطة المعصرة.



واستدعت النيابة مسؤولي حمام السباحة للاستماع لأقوالهم، كما أمرت بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري علي الجثمان، والتصربح بالدفن عقب ذلك.



كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من مسؤول نادي رياضي، مفاده تعرض طفل للغرق أثناء السباحة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين تعرض الطفل للغرق داخل حمام السباحة، ولم يلاحظه أحد من المتواجدين لإنقاذه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.