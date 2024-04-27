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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تحقق في مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة بوادي حوف

المجني عليه
المجني عليه
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تباشر النيابة العامة التحقيقات، في واقعة من مصرع طفل يدعي كمال، 13 سنة، داخل حمام سباحة، بمنطقة وادي حوف، التابعة لقسم شرطة المعصرة.


واستدعت النيابة مسؤولي حمام السباحة للاستماع لأقوالهم، كما أمرت بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري علي الجثمان، والتصربح بالدفن عقب ذلك.
 

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من مسؤول نادي رياضي، مفاده تعرض طفل للغرق أثناء السباحة.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين تعرض الطفل للغرق داخل حمام السباحة، ولم يلاحظه أحد من المتواجدين لإنقاذه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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