البطريرك مار اغناطيوس يحضر حفل توقيع كتابين للمطران مار إسحق جول بطرس

حضر البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، حفل توقيع كتابين لمار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول رعوية الشبيبة، وذلك في صالة كنيسة مريم العذراء سيّدة فاتيما، جونيه - كسروان.

حضر هذه المناسبة أيضاً مار غريغوريوس بطرس ملكي، والمونسنيور جورج نورادونغيان رئيس جمعية كهنة بزمّار البطريركية للأرمن الكاثوليك، وعدد من الخوارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات من كنيستنا السريانية ومن الكنائس الشقيقة، وجمع من المدعويين.

وخلال الحفل، جرى تقديم للكتابين، الأول بعنوان "الإرشاد الروحي عند آباء الصحراء"، والثاني بعنوان "رسالة الكنيسة مع المسلمين في الشرق الأوسط المعاصر"، فتحدّث المطران مار اسحق جول بطرس، مستهلاً كلمته بتوجيه الشكر البنوي البطريرك على حضوره الشخصي كمصدر بركة أبوية ومنبع تعزية وكدعم كبير ومميَّز، سائلاً الرب أن يديمه بالصحّة والعافية.

وتناول مضامين الكتابين والفائدة والهدف المرجوَّين منهما، شاكراً جميع الحاضرين، خاصّاً بالشكر دار المشرق التي أصدرت هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها.

وختم كلمته بتقديم الشكر للرب على نعمة روحه القدوس الذي زرع فيه الرغبة كي ينقل خبرته في هذين المضمارين للمساهمة في بناء مجتمع مرتكز على السلام والمحبّة والوحدة.

وبعد الكلمات التي تناولت الكتابين ومحتوى كلٍّ منهما، وقّع سيادة المطران جول بطرس الكتابين، في جوّ من المحبّة والفرح.

وقد هنّأ البطريرك على هذين الإصدارين، سائلاً الرب أن يبارك خدمته، ومتمنّياً له المزيد من النجاح لما فيه خير الكنيسة.