غدًا.. إطلاق أحدث هاتف في سلسلة "ريلمي نوت"

أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق أحدث هاتف في سلسلة "ريلمي نوت"، وهو realme Note 50، غدا الأحد الذي يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب.

وقال سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لريلمي: "إطلاق سلسلة ريلمي نوت لا يمثل مجرد إضافة منتج جديد، بل يعكس التزامنا بمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستقبل. نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في إتاحتها للجميع، لا في تقدمها فقط".

تقدم سلسلة ريلمي نوت مجموعة من الميزات مثل معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وضمان سلسة لمدة 48 شهرًا، وهيكل متين، وعمر بطارية طويل، ومعالج ثماني النواة قوي. كما يأتي realme Note 50 بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.