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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يهنئ اتحاد الجودو بعد حصد لقب بطولة أفريقيا

منتخب الجودو
منتخب الجودو
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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للجودو والاتحاد المصري للجودو ومجلس إدارته برئاسة المهندس مرزوق على بعد حصولهم على بطولة أفريقيا للكبار وتصدر الترتيب العام للبطولة.


وحصد المنتخب المصري للجودو  ٨ ميداليات: منهم ٣ ذهب، ٢ فضة،  ٣ برونز، فيما احتلت الجزائر المركز الثاني، والمغرب المركز الثالث.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص القيادة السياسية علي دعم الابطال فى مختلف اللعبات  بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون دافعًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.


وأشار الوزير إلي ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية.

 

وزير الشباب اتحاد الجودو لقب بطولة أفريقيا احمد محمدي اشرف صبحي