جلسة علاجية خاصة لشيكابالا في مران الزمالك

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة مساء اليوم السبت، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأحد.

يأتي ذلك بعد تعرض "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.