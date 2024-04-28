وزير الخارجية الجزائري يؤكد عزم بلاده تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عزم بلاده تقديم الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية في سائر المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الأممي.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، اليوم، بالرياض، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان أن عطاف أبلغ الرئيس الفلسطيني رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تتعلق بصفة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بصفة عامة.

وجدد الوزير الجزائري، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني، وكذلك عزم الجزائر على تقديم كل الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية في سائر المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن الأممي؛ أين حظيت القضية الفلسطينية بمستوى عالي من الأولوية عقب المأساة غير المسبوقة في غزة.

وبحسب البيان، "كلف الرئيس محمود عباس الوزير بنقل خالص عرفان الشعب الفلسطيني للرئيس الجزائري نظير كل التضامن والدعم الذي سخره رئيس الدولة لصالح القضية الفلسطينية".

وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن "تقديره الخاص وعرفانه للدور الذي تلعبه الجزائر في مجلس الأمن، والذي سمح بتحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية".

وكان عطاف قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى الرياض؛ للمشاركة /الأحد/ في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.