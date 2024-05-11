محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

كرم اليوم السبت، اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء وتم منحه شهادة تقدير ودرع محافظة جنوب سيناء نظرا لما قدمه أبو ورده من اعمال جليلة في تنمية جنوب سيناء.

وقال اللواء المحافظ خلال الاجتماع اليوم إن ماقام به المهندس سامي عرفه ابو ورده في مؤتمر المناخ سوف يسطر باحرف من ذهب حيث تم إنشاء شبكة كهرباء جديده في وقت زمني قصير وكذلك إنشاء أحدث مركز تحكم على مستوى الشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ وكذلك أحدث مركز خدمة عملاء ومستثمرين وذوي الهمم وكذلك دعم وانشاء شبكة كهرباء جديده بمدن نوبيع ودهب وطابا والتجلي الاعظم في سانت كاترين والريف المصري وتوفير الكهرباء للتجمعات التنموية في كافة ربوع المحافظة وكذلك كافة محطات المياه.

وفي كلمته قدم المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء الشكر والتقدير والاحترام للواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لما يبذله من جهد وعطاء كبير في تنمية محافظة جنوب سيناء ولما بذله من جهود كبيرة وجباره شهدها العالم كله أثناء مؤتمر المناخ وكذلك قيادته الحكيمة لقاطرة التنمية في جنوب سيناء في كافة المجالات.

وقال أبو وردة أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء جاهزة فوراً لتنفيذ كافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية التي تطلب فورا كما وعد بإنشاء مراكز خدمه عملاء ومستثمرين وذوي الهمم في كافة مدن المحافظة.