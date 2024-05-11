اقرأ غدًا في «البوابة».. مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فورى بعد اكتشاف مقابر جماعية فى غزة

السبت 11/مايو/2024 - 11:21 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 12 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر بالطائفة

روسيا تُعلن السيطرة على 6 قرى شرق أوكرانيا

مكاسب تكتيكية كبيرة لموسكو تستهدف الاستيلاء على مدينة خاركييف

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فورى بعد اكتشاف مقابر جماعية فى غزة

كوريا الشمالية تنشر قاذفة صواريخ جديدة ذات قوة مدمرة خلال العام الحالى

تأهب صحى فى السعودية بسبب فيروس ميرس