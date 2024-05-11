اللواء نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن وجود إسرائيل في معبر رفح غير شرعي وتنظيم العمل به يخضع لاتفاقية بين 3 أطراف مصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تواجدها بصورة منفردة الآن مخالف تماما للاتفاقيات وهو ما رفضته مصر.

ونوه سالم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، بأن مصر جاهزة وقواتها على أعلى درجات الاستعداد وتمتلك قدرات عسكرية كاملة أكبر مما لدى العدو، مؤكدا أن أمن مصر القومي مُصان باستراتيجية الردع ، والعدو العدو يعلم ما لدى مصر من قدرات للدفاع عن أرضها.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرار اجتياح رفح ولا رجعة فيه، وما يعطلهم في هذا الأمر عدم معرفتها أماكن الرهائن وكيفية استخراجهم واستخلاصهم بالشكل العسكري، إضافة إلى قلقهم من المقاومة والتي ستواجههم حال الدخول.

واختتم سالم، أن إسرائيل غير قادرة حتى الآن على تحديد أماكن الرهائن وهذا ما يُحجم الكيان الصهيوني.