ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة نهضة بركان

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم السبت على الملعب البلدي ببركان، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز خلال لقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.
وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على ثقته في قدرات المجموعة المتواجدة على تقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك وتحقيق الهدف المطلوب.
 

في ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الغد أمام بطل المغرب.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غد الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
يذكر أن مباراة الإياب تقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

البرتغالي جوزيه جوميز بنادى الزمالك مباراة نهضة بركان