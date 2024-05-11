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الأحد 12 مايو 2024
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فضائيات

باحث: أحداث رفح الفلسطينية الجارية تهدد بإفشال جهود وقف إطلاق النار

الباحث صلاح وهبه
الباحث صلاح وهبه
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قال صلاح وهبة، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما نشهده من تطورات خلال الفترة الماضية يؤكد استمرار سعي إسرائيل للتصعيد بشكل غير مسبوق في قطع غزة، محذرًا من أن الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية تمثل خطرًا متزايدًا يهدد بإفشال جهود وقف إطلاق النار.

وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في رفح يشير إلى أن إسرائيل لا تعير أي اهتمام للمجتمع الدولي،  مشيرًا إلى أن تكدس النازحين ينذر بفقدان أرواح كثيرة، نتيجة لصعوبات توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن المواقف المصرية الحالية تبرز الرفض القاطع للتحركات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ورفح الفلسطينية، وإسرائيل مصممة على تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

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