ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. عبدالواحد السيد يتفقد الملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على تفقد أرضية الملعب البلدي ببركان، قبل المران الأساسي للأبيض مساء اليوم السبت ، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وفي نفس الوقت حرص لاعبو الفريق الأبيض على تفقد أرضية الملعب الذي سيستضيف مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

عبد الواحد السيد بنادى الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية نهضة بركان