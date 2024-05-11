بعد ظهور فيروس ميرس بالسعودية.. تعرف على أعراض المرض وسبب العدوى.. والصحة العالمية تطمئن: تحقيقات مستمرة والتقييم معتدل

حالة تأهب في المملكة العربية السعودية بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس ميرس، وهو إحدى أنواع الفيروسات المرتبطة بفيروس كورونا الشائع، ولكن معدل الوفيات به أعلى بكثير، وتُعد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروف باسم ميرس، هو مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

اكتُشف هذها المرض لأول مرة في الأردن والمملكة العربية السعودية في عام 2012، وحتى عام 2021 كان هناك أكثر من 2،500 حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، و850 حالة وفاة على الأقل.. وحدثت معظم تلك الحالات في المملكة العربية السعودية، كما توفي ما يقرب من 35٪ من الحالات المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي أُبلغت بها المنظمة.

تحقيقات مستمرة والتقييم معتدل

وكشفت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، حول إبلاغ وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف إصابة ثلاث حالات بشرية، ووفاة حالة واحدة، بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) في الفترة من 10 إلى 17 أبريل 2024.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالات الثلاث جميعها ذكورًا من الرياض، تتراوح أعمارهم بين 56 و60 عامًا، ويعانون من حالات صحية مزمنة ولم يكونوا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وترتبط الحالات الثلاث من الناحية الوبائية بالتعرضات في أحد مرافق الرعاية الصحية في الرياض.

حالة انتشار فيروس ميرس بالمملكة على مدار السنوات (2012: 2024) م

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التحقيقات مستمرة للتحقق من ظهور فيروس ميرس في المملكة، وفهم مسار انتقال العدوى.. وأضافت أنه منذ بداية العام الحالي، تم الإبلاغ عن أربع حالات إصابة وحالتي وفاة في المملكة العربية السعودية… ولا يغير الإبلاغ عن هذه الحالات التقييم الشامل للمخاطر الذي تجريه منظمة الصحة العالمية، والذي يظل معتدلًا على المستويين العالمي والإقليمي.

سبب عدوى فيروس ميرس

فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( فيروس ميرس ) هو فيروس حيواني المصدر، مثل ماشابهه من فيروسات كورونا المختلفة، مما يعني أنه ينتقل بين الحيوانات والبشر، وظهر في العديد من دول الشرق الأوسط، بسبب الجِمَال فهي المُشتبه الرئيسي بكونها المصدر الأول لانتقال العدوى إلى البشر، ولكن طريقة انتشار الفيروس من الجِمَال إلى البشر غير معروفة.

وتكون العدوى أكثر شيوعًا بين الرجال، وأكثر شدَّةً عند كبار السن وعند المصابين باضطراب مزمن، مثل السكري أو اضطراب قلبي أو كلوي.أدَّت العدوى إلى وفاة أكثر من ثلث المصابين بها تقريبًا.

وينتشر فيروس ميرس من خلال الاختلاط الوثيق بالأشخاص المُصابين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو من خلال قطيرات رذاذ السعال أو العطاس المنتشرة عن شخص مصاب.

وحسب أدلة MSD الطبية فيُعتقد بأنَّ المصابين لا يصبحون ناقلين للعدوى ما لم تظهر عليهم الأعراض.. وحدثت معظم حالات الانتشار من شخصٍ إلى آخر لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية للمصابين بالعدوى.

كما أن انتقال العدوى من البشر إلى البشر أمر ممكن وقد حدث بشكل أساسي بين المخالطين المقربين وفي أماكن الرعاية الصحية.. أما خارج أماكن الرعاية الصحية، فقد كان الانتقال من البشر إلى البشر محدودًا.

الأعراض والعلاج

تشمل الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحمى والسعال وضيق التنفس.

ويعد الالتهاب الرئوي شائعًا، بيد أن مرضى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية قد لا يصابون دائمًا بهذه الحالة الصحية.

كما أُبلغ عن أعراض مَعدية معوية، بما فيها الإسهال، لدى مرضى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وحسب أدلة MSD الطبية فتظهر الأَعرَاض عادةً بعد حوالى 5 أيام (ولكن يمكن أن تظهر في أي وقت بين 2-14 يومًا) من التقاط الشخص للعدوى، وقد يُعاني معظم الأشخاص من الحُمَّى، والقشعريرة، والألم العضلي، والسُّعال.ويُعاني حوالى ثلث المصابين من الإسهال، والتقيؤ، والآلام البطنية.

فيما أوضحت الصحة العالمية أنه لا يوجد لقاح أو علاج محدد متاح حاليًا، على الرغم من أن العديد من اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية قيد التطوير، إلا أن العلاج داعم ويعتمد على الحالة والأعراض السريرية للمريض.