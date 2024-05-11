نهائي كأس الكونفدرالية.. عمرو أدهم يصل المغرب لدعم الزمالك أمام نهضة بركان

وصل عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى المغرب مساء اليوم السبت، لمساندة الفريق الأبيض في مباراته أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وحضر عمرو أدهم إلى الملعب البلدي ببركان لمتابعة المران الختامي للزمالك الذي أقيم مساء اليوم السبت، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.